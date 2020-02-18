河正宇是老牌演員金容建之子。(取自韓網)

韓國一線影星河正宇憑著電影《與神同行》在台灣也有不小知名度，近日韓網瘋傳一位「忠武路大勢演員」從數年前開始經常冒親弟弟的名義於某江南區整形診所非法施打異丙酚(Propofol)，而今(18日)韓媒更直接點名此大勢演員就是河正宇，檢調已展開調查。

41歲河正宇是韓國老牌演員金容建的兒子，與弟弟車賢宇皆繼承父親衣缽，踏入演藝圈。據韓媒披露，當時河正宇使用弟弟的本名金永勳向江南某整形診所預約並施打異丙酚，而檢調也確認使用異丙酚的人是金聖勳，也就是河正宇的本名。

據悉，河正宇是從好友、愛敬集團代表理事蔡承錫那裡知道了這家醫院，並注射了異丙酚。目前蔡承錫也正在接受調查中。

河正宇所施打的異丙酚又名丙泊酚，是一種短效的靜脈注射麻醉藥，由於外觀如牛奶一樣，常被俗稱為「失憶牛奶」或「牛奶針」，長期使用會有成癮性。當年巨星麥可傑克森更是因注射異丙酚致死。

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(中時電子報)