台中市警察局交通警察大隊2019年編列近300萬元預算，依「交通警察警用大型重型機車防護衣服式及標識規定」添購防護衣褲、安全帽、車靴及手套，充實警用大型重機防護裝備，在交通疏導勤務、處理交通事故及取締酒後駕車路檢等勤務，提升安全及專業形象。

台中市警察局交通警察大隊指出，警用大型重機體積較汽車小，機動性相對較高，巡邏時發現路段壅塞，能立即至路口疏導交通，且大重機能行駛快速公路，除可執行快速公路巡邏，一旦交通壅塞通報，透過行駛快速公路迅速抵達現場疏處，若快速公路有交通事故發生，也能派遣大重機至現場處理。

台中市交通警察大隊長林沐弘說，為維護員警騎乘警用大型重機車執勤的安全，全國首購整套警用大型重機安全護具，於今年1月1日已發放至各外勤單位，讓外勤同仁在各項勤務使用，以維護員警執勤安全，並提昇員警執勤能見度。

台中市警察局長楊源明表示，全國首購整套警用大型重機安全裝備，讓員警於夜間執勤更添加其功能性，在2020年台灣燈會交通疏導勤務曝光；交通警察不分晝夜維護全市交通，亟需執勤時維護安全的裝備，裝備齊全後全力拚治安、交通。

(中時 )