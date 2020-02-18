「鑽石公主」號郵輪上18日又有88人確診

鑽石公主號今（18）日又新增88例新冠肺炎確診病例，總計全船確診數來到542人。

據日本放送協會（NHK）報導，在新檢查的681人中，又有88人確診，當中65人未出現發燒、咳嗽症狀。到目前為止，全船共檢查了2,404人，共計542人確診。

「鑽石公主」號郵輪新冠肺炎疫情蔓延

據ANN新聞頻道18日報導，世界衛生組織（WHO）17日批評，顯然在船上的環境中，很難控制疫情傳染，WHO說，「鑽石公主號上諸多因素無法控制，很難防止船上感染」。

共同社報導，日本厚生勞動大臣加藤勝信今日表示，已對船上所有乘客採集檢體，14天檢疫隔離期即將到期，預計19日起，檢體對新冠病毒呈現陰性的旅客將可依序下船，目前日本政府期望21日以前讓所有旅客都下船，旅客下船後將可恢復正常生活。

不過加藤勝信也補充，和確診乘客同房的旅客，即便檢體呈現陰性，仍須持續觀察身體狀況，因此可能延後下船。此外，船上工作人員也已經全部接受檢測，結果呈現陰性的乘客將可下船，不過實際下船與否仍須和船公司協調。

由於船上確診病例數持續擴大，加上隔離期即將屆滿，各國陸續派遣包機載回船上各自公民，美國2架包機已在昨日返回美國，一共撤離338名美國人，其中13人被列為「高風險」，他們隨後都已被轉至特定機構接受治療。此前，美國國務院指出，包機上一共有14人在登機前確診新冠肺炎。

此外，韓聯社報導，韓國今日下午也已經派出總統專機飛抵東京羽田機場，預計晚間9時，船上4名韓國公民及1名日籍家屬將下船、前往機場，包機預計明（19）日凌晨4時起飛。

我國原訂於19日派遣包機載回船上約20名台籍乘客，不過駐日代表處今天指出，礙於船上2人尚未完成檢疫，包機將延後2-3天。

(中時電子報)