路透引述知情人士報導，川普政府打算修訂美國的監管規範，以阻斷台積電等大廠對華為供貨。消息一出，拖累台積電股價今（18日）重挫逾2.8%，對此多數網友反應是「GG買點又要到了」。

報導指出，美方將在這兩周舉行政府高層會議，其中討論的議題包括是否對華為祭出新的貿易禁令。知情人士透露，美國商務部將修改《外國直接產品原則》，要求採用美國技術或軟體的外國製造商，為華為生產晶片，必須接受美國監管。此舉除了嚴重打擊華為外，更阻斷台積電供貨給華為，目前包括華為旗下海思半導體、蘋果和高通都是台積電客戶。另一消息來源指出，美方要讓華為「一片晶片也拿不到」。

據了解，台積電去年營收逾350億美元，其中華為海思貢獻占比超過10%，僅次於第一大客戶蘋果。

針對外媒報導，台積電僅低調回應「不回答假設性問題」，不過今日股價仍重挫9.5元（或2.87%），終場收在322元。

不少網友看到台積電大跌見獵心喜，「GG買點又要到了」、「歐印台積電」、「別放假消息，要大量進貨了」。

另有網友對川普持續追殺華為不以為然，「川普真扯 不想別人變強」、「美國要搞你的方法太多了」，也有人表示，「華為被追打了兩年， 到現在營收還越做越大…」、「華為蠻有面子，一個企業讓美國打那麼久還活著」。

(中時電子報)