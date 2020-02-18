18日，8名新冠肺炎患者從大陸海南省人民醫院出院，其中包含2名危重症患者。海南省人民醫院感染科副主任吳濤說，過十幾天與病魔的奮戰後，蔡先生終於康復了！在負壓隔離病房救治將近十天後，34歲的危重型新冠肺炎患者蔡先生病情終於逐漸好轉，並於18日出院。

吳濤說，當日出院的新冠肺炎患者蔡先生的救治過程，仍心有餘悸，當時由於蔡先生有慢性腎髒病5期、慢性腎小球腎炎、腎性高血壓3級極高危、腎性貧血，長期行血液透析治療，這些基礎疾病加大了治療新冠病毒肺炎的難度，且尿毒症患者是新冠肺炎的易感人群，而且感染後容易加重、會迅速轉為危重症，入院後蔡先生出現氣促、心力衰竭和呼吸衰竭，吸氧的情況下血氧飽和度不到80％。

2月9日，蔡先生氣促加重出現心力衰竭、呼吸衰竭，隨時有呼吸心跳驟停的風險，危及生命，經重症救治團隊評判病情後，緊急處置立即將其轉負壓病房予無創呼吸機輔助通氣，隨時調整呼吸機參數，維持電解質平衡等，經過連續多日24小時不間斷嚴密觀察、隨時的醫療護理處置，蔡先生氣促症狀改善，血氧飽和度提升到正常。

蔡先生住院期間，專家組反復進行討論，不斷調整治療方案，蔡先生終於脫離了呼吸機，轉入普通病房，並治愈出院，由於患有尿毒症，蔡先生出院後即將回當地醫院繼續規律血液透析治療。

(旺報 )