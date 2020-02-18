證交所今（18）日公布，自去（108）年3月25日逐筆交易擬真平台啟用，至2月14日止，擬真平台使用人次為556.77萬戶，較1月14日成長48％；另在符合獎勵資格人次為504.14萬戶，也較1月14日增長48％；活動網頁註冊人數為70,022人，月增9％。

此外，證交所也公布，為報勵投資人的獎勵活動，第四波獎勵於109年1月至3月辦理「大獎週週抽」活動，活動註冊成交3筆不同新式委託，即獲得一次抽獎機會，該週成交3筆新式委託之日數越多中獎機率越高，截至2月17日止，已抽出6台iPad pro、20台iPhone 11及東京。首爾來回機票各15名。

因應3月23日逐筆交易上路，證交所將舉行3次電腦測試，2月9日已舉行過第一次，共有58家券商參與三種委託交易成交，並且全數通過，另外10家合計68家全體券商預計於3月8日，共同參與第二次會測，第三次為3月22日進行電腦測試。

(工商 )