摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，預期加權指數還會在11,600～11,900區間橫盤整理一段時間，建議投資人現階段別去追單日技術面過熱的個股，因震盪行情中往往容易出現單日行情，同時應以低基期中小型股為主要操作方向。

他指出，蘋果17日再度調降財測，原預計第二季在630億美元至670億美元區間，然蘋果最新表示，受到新冠肺炎的影響，可能連該預測範圍的低端都達不到，連帶拖累台股大型權值股18日走跌，終場指數下跌114點，使原本即將轉多的盤勢再度回到區間震盪架構。

以價量結構來看，目前加權指數上有月線、季線反壓，下有11,600的大量區支撐，加上2月份財報不佳的預期心理，短線指數難以全面轉多或轉空，預期需待2月份財報公布完畢，才有機會走出單邊行情。

類股方面，被動元件大廠國巨規劃調漲積層陶瓷電容（MLCC）報價約三成，但由於實際產出比預期更少，對MLCC、電阻價格的調漲幅度將達五成，並自3月起生效。儘管被動元件族群18日開高走低，惟以整體類股而言，算是相對抗跌的一群，後續仍可持續留意。

個股方面，本周納入投資組合的中美晶，矽晶圓整體需求持續提升，繼17日股價創波段新高後，18日獲利賣壓出籠，以價量結構來看，多頭格局仍穩固，反倒可趁拉回之際進場，後市持續看好。

(工商 )