倫元投顧分析師陳學進認為，對於台股18日的回檔，無須過度反應，由於疫情的利空早在市場的預期當中，除非日後有不可預期、不可控制、或更新的重大利空產生，否則，對整體盤勢的衝擊將日漸式微，不足為懼。

況且，不論是歐美、或是重災區的陸股等皆已回升至疫情爆發前水準，歐美股市甚至頻頻創高，相較台股連1月30日缺口下緣都未碰到，更遑論回補缺口，顯示台股已有嚴重被低估之嫌，相信日後也必將返以公道。

台股18日開低拉回整理，終場下跌114.53點、0.97％，收在11,648.98點；櫃買指數亦同步下殺，終場下跌1.08點、0.73％，收在145.66點。三大法人進出方面，外資續賣214.15億元，投信續賣3.80億元，自營商轉賣10.98億元，而外資於台指期持續減碼5,188口多單，累計淨多單部位為31,665口，心態轉趨謹慎保守。

台股18日走弱，主因美國考慮切斷華為全球晶片供應，華府也在研議禁止中國企業使用美國的晶片製造設備，阻止其取得關鍵半導體技術，國內晶圓代工龍頭台積電率先中箭落馬，加上新冠肺炎疫情延燒，導致復工延遲、需求下降等，蘋果示警本季營收恐無法達標，可能連低標都達不到，使得蘋概股紛紛下挫。

個股方面，本周納入投資組合的太極，毛利率轉正，接單優於預期，美國市場比重達八成，攜手工研院佈局碳化矽，營運否極泰來可期。18日股價持續大漲，儘管留有上影線，惟在多方趨勢向上、法人偏多心態不變下，後續只要量價不失控，短線待適度震盪換手整理過後，後市仍有再創新高的機會。

(工商 )