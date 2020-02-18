華冠投顧分析師吳官隆指出，台股上市大跌、上櫃小跌，陸股則是小跌，行情震盪反覆，疫情恐懼雖有降溫，但影響仍大。台股上半周已開始有漲不動的跡象，短線漲多的股票風險偏高，然仍有部分標的逢進場良機，宜冷靜前進。 他表示，美股17日休市，陸股18日呈震盪小幅整理走勢，主因指數漲多，加上兩會因新冠肺炎而延期召開，引發市場擔憂情緒，下午盤的上證指數跌0.3％。陸方採取寬鬆貨幣政策，市場認為可能會降準，但短線上證在3,000點附近逢壓，多頭暫時休息，惟仍不看壞後市。

綜觀台股18日盤面，許多權值股都大跌，主因蘋果下修第一季營收，拖累蘋概三王走勢，而被動元件、矽晶圓族群同樣逢壓；不過上櫃部分，砷化鎵族群出現止穩，順利撐住局面。上市尾盤大跌114點、收在11,648點，收量增中長黑棒；上櫃也是中長黑棒但量縮，19日將是表態的關鍵時刻。

個股方面，本周納入投資組合的元大滬深300正2，18日跌0.26元、收16.85元，5日線支撐位於16.7元，KD指標在74持續橫盤。本周二下跌增量，留有中黑棒，周三仍有機會轉強，不必過於擔心。

(工商 )