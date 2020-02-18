運達投顧分析師洪任浚表示，中國除有新冠肺炎疫情的影響外，美中貿易戰也沒有要停止的跡象，美國持續對華為供應鏈施壓，甚至傳出將斷掉華為的晶片供應，而海思是台積電（2330）的第二大客戶，連帶拖累台積電18日的股價表現。個股方面，本周納入投資組合的台勝科，矽晶圓供需平衡，有利於報價走揚。

他分析，這些訊息只是媒體的揣測，目前白宮並未公布新一波對華為的防堵方案，是不是正確的資訊，仍有待觀察及確認，但股價已先行反應，就算是真的利空，後續影響也會小許多。

所謂利多測頭、利空測底，亂世當中將有新主流產生。三星的新機發表會推出5G旗艦機與新款折疊智慧型手機，其中，折疊智慧型手機21日將在台灣開賣，超薄的外型與合理的價格，預估開賣後可望產生搶購的風潮。

折疊手機最重要的零件在於軸承，而台廠當中，新日興（3376）與兆利（3548）擁有眾多的專利權，且最早切入折疊手機的技術，一旦三星的手機熱賣後，也會帶動更多的品牌廠商跟進推出，對軸承的需求將更加暢旺。

(工商 )