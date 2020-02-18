疫情影響，中國大陸大多基建、建築企業的復工時間已推遲到3月中旬以後，西進水泥廠第一季營運將呈「淡季更淡」；而庫存量高也將壓抑水泥報價回升。市場預期，台泥（1101）、亞泥（1102）及信大水泥（1109）大陸市場的營運回溫要等到第二季末。

基建、建築企業復工晚，水泥業者預估，對水泥的需求，將從3月起才逐漸為溫。

每年第一季，原本就是中國大陸水泥廠的傳統淡季，加上疫情干擾，台、亞泥及信大水泥今年1月的合併營收年衰退率都超過20%。

受疫情影響，中國大陸各水泥廠今年2月的平均出貨量，都是過去幾年同期的2、3成；台、亞泥指出，大陸各水泥廠產線正常運行，庫存量自然提高。

根據統計，目前大陸各水泥廠的庫容比，平均都在50%以上的水準；雖然水泥需求隨工程復工逐漸回升，但，各水泥廠庫存高，去化時間長勢必壓抑水泥價格的回升。

水泥業者預期，今年在基建、建築工地開工率降低，水泥廠庫存量高的壓力下，水泥價格回升，要等到6月初開始。

不過，市場認為，錯峰生產、供給側改革、淘汰低階水泥等政策持續推動，會讓上半年被壓抑的水泥價格，下半年反彈的力道會越強。

台、亞泥預期，今年的營運，會是第一季為谷底，隨疫情紓緩，逐季走高。

(工商 )