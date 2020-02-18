受疫情影響，中國大陸紡纖廠受停工、延期開工影響，供應鏈斷貨，國內紗、線、布及聚酯等中游紡纖廠轉單詢價增多；力麗（1444）集團指出，訂單量已到4月。宏益（1452）、得力（1464）的訂單能見度也看到第二季。
紡纖業者指出，這波下游客戶缺料轉單從本周開始，預期會延續到2月底。
中國大陸紡纖供應鏈受疫情而斷貨，包括下游成衣廠、貿易商，早在2月初即展開分散面料供應的動作；力麗指出，由於下游廠及貿易商轉單的報價低，國內紗、線、布廠因成本因素，不可能接受這樣的報價，因此，直到本周價格稍有回升，訂單陸續進來。
力麗表示，手中訂單已到4月。現在仍在篩選轉單價格，預期，這波轉單潮會到第一季末。
由於去年的第一季，聚酯、加工絲、紗、線的價格是近三年來的高點，國內紡纖中游廠強調，目前雖有轉單、急單，不過，紗、線、聚酯的價格仍比去年同期低，所以，整體的營運還是以平穩為主。
國內許多成衣代工廠，在大陸原料缺貨下，已向越南及東南亞地區替代，或由台灣出貨。目前手中訂單量已到第二季的得力指出，面對市場供應鏈的缺料轉單，越南、台灣產線的產能利用率已提升，第一季的營收獲利在此基礎下，應不會比去年同期差。
(工商 )
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