由《模犯生》原班製作團隊打造，泰國2019票房破億冠軍搞笑喜劇《娘娘腔日記》即將在台上映，找來泰國女神「香波」阿拉雅海格特一人飾兩角，不顧形象積極搞笑。而其中討論度最高的是劇中角色阿金和奈媞的「化學反應」，電影花絮中，兩人在飛機上遇亂流，奈媞因此「屎意」擋不住而差點就地解放被阿金阻止的搞笑片段，讓眾網友敲碗要看更多。

《娘娘腔日記》講述由偽娘三人組打造的超級網紅「凱薩琳」因意外不慎跌倒而昏迷，眼看著下禮拜的重要拍攝就要開天窗，如果「凱薩琳」無法到場就要面對五千萬的鉅額賠償。就在絕望之際，他們找到了賣咖哩的小南，有著一張極為相似凱薩琳的美麗臉龐，但除了有張漂亮的臉蛋外，卻是個超級土包子，「凱薩琳」的造型團隊下定決心將「小南」徹底改造，成為超級網紅「凱薩琳」，他們能完成這艱難的任務席捲時尚界而不被抓包嗎？《娘娘腔日記》將於2月27日在台上映。

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(中時電子報)