新冠肺炎疫情持續延燒，除了中國大陸之外許多國家也有確診病例傳出，而外界目前預估日本可能會是下一波爆發的地點，不過東京奧委會仍然表示要如期舉辦東京奧運，不過其他的體育賽事可能就沒有這麼好運了。

原本預定在3月1日舉辦的東京馬拉松，主辦單位表示因為新冠肺炎影響，因為影響東京奧運的積分，所以留下2百名職業跑者進行比賽，不過其餘的參賽者都將被取消資格。

東京馬拉松組委會表示，為了保護眾多參賽者的安全，決定取消大眾跑者的參賽權，不過參賽資格將可以延續至明年使用，但是參賽時還是要繳交報名費，而今年比賽的報名費及慈善賽捐款將不予退還。

這也讓許多參賽者不滿，要求主辦單位退回報名費用，不過這舉動大概是徒勞無功，因為在官網的規章當中，有明確規定，若因為不可抗拒因素導致賽事取消，將不予退還報名費用，不過有購買今年紀念衣服的跑者仍會收到物品。

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(中時電子報)