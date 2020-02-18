武漢肺炎疫情導致前往黃金海岸的中國旅客大幅減少，為搶救當地觀光業，澳洲昆士蘭省黃金海岸市長計劃親自前往中國宣傳，以挽救黃金海岸市的觀光業。

據「黃金海岸公報」 （Gold Coast Bulletin）報導，為了搶救當地觀光業，黃金海岸市議會今天全體一致決議撥款100萬澳元（約新台幣2000萬元），提供給觀光宣傳機構「前往黃金海岸」（Destination Gold Coast）做為緊急應變經費。黃金海岸是澳洲昆士蘭省的太平洋沿岸城市。

黃金海岸市長泰特（Tom Tate）更決定，要儘快親自前往中國，以展開新一波觀光宣傳攻勢。市議員伯德楊（Peter Young）詢問泰特何時起程時，泰特表示他要先詢問昆士蘭省衛生局（Queensland Health）的意見，且希望能夠在今年5月至6月出發。

「前往黃金海岸」董事長杜諾文（Paul Donovan）和執行長巴蒂斯塔（Annaliese Battista）出席今天黃金海岸市議會會議。他們代表「前往黃金海岸」向市議會簡報，指武漢肺炎疫情將重創黃金海岸觀光業，因此「前往黃金海岸」要求黃金海岸市政府提供200萬澳元的緊急應變經費。不過，市議會則決定撥款100萬澳元。

杜諾文向市議會簡報時指出，武漢肺炎對黃金海岸觀光業所造成的損失，將可能高達450萬至500萬澳元。

巴蒂斯塔也在簡報時表示，武漢肺炎對黃金海岸觀光業的衝擊，將會比過去SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情和全球金融危機都還要嚴重。

(中央社)