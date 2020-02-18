蔡英文總統今天下午出席考試委員提名審薦小組會議，強調未來的試委應該要有國際觀和前瞻性，理解國家未來10年、20年的人才需求，也願意支持政府人事制度的改革與精進。她期許審薦委員在選才時，能跳脫過去的框架，找到最適合扮演這個角色的人。

蔡英文總統今天頒發聘書予第13屆考試委員提名審薦小組委員，包括小組召集人陳建仁副總統、副召集人林全、姚嘉文、廖俊智、蘇慧貞及童子賢等人。

蔡英文指出，今年8月底，第12屆考試委員的任期即將屆滿。將依據憲法增修條文，以及剛修正完的《考試院組織法》規定，在5月底前提名新一屆的考試委員，並咨請立法院行使同意權。

她說，考試委員的職責，包括為國家公平舉才、健全文官體制運作、提升文官專業能力素養等，可以說，政府的競爭力需要仰賴文官，而文官的競爭力，很大一部分要仰賴考試委員來把關。尤其，如何在新的時空背景下，讓考試院順利換屆、發揮職權功能，也確保院際之間的順暢合作，這些都將是關鍵的課題。

考試院組織法於去年經立法院修正，新一屆的考試委員，雖然人數、任期有所調整，但她說，憲法所賦予的職權，並沒有變動，仍然需要大家推薦適當的候選人，也因此在選擇未來的考試委員時，希望能夠超越過去學門學科代表的思考，找出真正對國家人才培育制度有前瞻想法的人。

考試院是政府的人力資源部門，她認為，考試委員應該要有國際觀和前瞻性，理解國家未來10年、20年的人才需求；也願意支持政府人事制度的改革與精進，尤其是退撫制度的永續性、人事制度的彈性化、考試選才的多元性、在職培訓的前瞻性。「期許審薦委員在選才時，能跳脫過去的框架，找到最適合扮演這個角色的人」。

陳建仁隨後主持會議表示，提名審薦小組公開接受各界推薦或自薦，也函請相關機關團體推薦，希望借重所有委員的審慎遴薦，提供總統諮詢與建議，襄助總統完成提名考試委員的憲法職責，並期盼順利獲得立法院同意。相信藉由委員豐富的學識與宏觀視野，一定能夠圓滿完成這項重要任務。

(中時 )