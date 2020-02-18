中台科技大學研製茶樹乾洗手凝露，將分送高中職校，積極投入校園防疫工作。（中台科大提供／陳淑芬台中傳真）

新冠肺炎疫情持續升溫，中部出現全國首例本土確診感染死亡病例。中台科技大學以醫護類科技大學專長研製茶樹乾洗手凝露，校長李隆盛18日表示，開學在即，校園防疫工作至為關鍵，乾洗手除提供該校教職員工使用外，並送給中部地區高中職校，以具體行動積極防疫。

中台科技大學為中部地區醫護類科技大學，設有護理、醫學檢驗生物技術、環境與安全衛生工程等醫學技術專業科系，面對來勢洶洶的新型冠狀病毒，研製一款茶樹乾洗手凝露，可有效防抑病毒。

李隆盛指出，學校貢獻學校專業知識及資源，共同參與防疫工作，製作海報及研製乾洗手送給中部地區高中職校，以具體行動提醒學校防疫的重要性，藉此貢獻專業專長，積極投入防疫工作。

中台科大教授兼學務長謝玲鈴，有感於洗手防護的重要性，以化學專業背景帶領同仁在實驗室研製乾洗手凝露，提供校內師生使用並分送中部地區高中職校。

謝玲玲表示，這款乾洗手特別調製為凝露，主要是凝露停留於手部時間較酒精更為長久，同時在配方中加入茶樹精油，更可達到雙重殺菌的功效。

(中時 )