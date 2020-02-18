2020年全台七期環保法規正式上路，三陽(2206)旗下機車品牌SYM以輕巧、CP值高為賣點的Z1 attila也推出廢氣排放標準更嚴格，環保省油但動力不減的七期新車款。

Z1 attila以輕巧車身、良好的操控感見長，搭配125c.c.排量的引擎動力，自上市以來鎖定客層為都會男女及通勤族。安全表現上，Z1attila可選擇搭載BOSCH ABS 10防鎖死剎車系統及輪速感知器，在濕滑路面行進也能保持穩定操控，有效避免輪胎鎖死；或是選擇CBS2.0連動剎車系統，面對道路緊急狀況發生，一手通剎即可最佳化分配前後輪剎車力道，掌握人車最高安全。

三陽SYM在本次七期Z1 attila的升級非常有誠意，ABS雙碟版從原先的2級油耗進化至1級，不只省油又環保，最重要的是不減動力。七期Z1attila還搭載「零後仰懸吊系統」(A.L.E.H.)，無論是起步、加速都更加平穩舒適，讓安全、操控雙升級。並強調高CP值，現正推出換購Z1attila七期車加碼三重送，七期ABS汰舊換新最高優惠17,300元。

(時報資訊)