北京新增6例肺炎確診病例 均為密切接觸者 18:212020/02/18 旺報 林至柔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據北京市衛生健康委18日消息指出，2月17日0時至24時，北京市新增6例新冠肺炎確診病例，均為確診病例的密切接觸者，已送至定點醫療機構進行救治。 新增疑似病例49例，現有疑似病例128例；新增密切接觸者47例，累計確定密切接觸者1967例，其中1273例已解除醫學觀察。 (旺報 ) #病例 #接觸 #北京市 #肺炎 #機構 也許您會感興趣 推薦閱讀 擋不住！WHO顧問警告：全球恐2／3遭新冠病毒感染 15:582020/02/14 國際 染疫安置不坐警車 坐消防救護車 16:472020/02/14 社會 菲律賓解除對台禁令 外交部稍候說明 18:142020/02/14 政治 北海道、沖繩均出現首例新冠肺炎確診 日官方擬擴大檢測對象 20:252020/02/14 兩岸 防疫視同作戰 金防部官兵尬球強健體魄 16:162020/02/15 生活 病毒經眼結膜傳染 武漢醫院引臨床數據反駁 12:362020/02/16 兩岸 醫師：研究發現抽菸者、高齡者新冠肺炎重症率較高 20:352020/02/16 生活 新冠肺炎死亡首例疑在彰化 社區接觸史網狂追 15:502020/02/17 生活 充實常疫 寒假京線上開學 04:102020/02/18 焦點新聞 居家檢疫趴趴走 中市揪4例將開罰 10:212020/02/18 生活 兩岸熱門新聞 新冠肺炎有沒有特效藥？鍾南山最新回應 - 時政 去過武漢不敢講…染病翁一人「撂倒」整間醫院 20萬人社區封鎖 - 兩岸 鍾南山：武漢仍是疫情關鍵 還沒有停止人傳人 - 時政 武昌醫院院長劉智明因感染新冠肺炎去世 享年51歲 - 兩岸 - 旺報 陸發起千人獻漿活動 鍾南山：血漿療法安全有效 - 時政 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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