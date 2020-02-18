據北京市衛生健康委18日消息指出，2月17日0時至24時，北京市新增6例新冠肺炎確診病例，均為確診病例的密切接觸者，已送至定點醫療機構進行救治。

新增疑似病例49例，現有疑似病例128例；新增密切接觸者47例，累計確定密切接觸者1967例，其中1273例已解除醫學觀察。

(旺報 )