新冠肺炎延燒，郵輪鑽石公主號已有542起確診，由於該郵輪曾停泊基隆，市府除針對廟口等處加強防疫外，基隆區漁會於18日也在八斗子漁港進行全面的大消毒，以保障漁民及旅客的安全。（基隆區漁會提供／吳康瑋基隆傳真）

新冠肺炎延燒，郵輪鑽石公主號已有542起確診，由於該郵輪曾停泊基隆，市府除針對廟口等處加強防疫外，基隆區漁會於18日也在八斗子漁港進行全面的大消毒，以保障漁民及旅客的安全。（基隆區漁會提供／吳康瑋基隆傳真）

新冠肺炎延燒，郵輪鑽石公主號已有542起確診，由於該郵輪曾停泊基隆，市府除針對廟口等處加強防疫外，基隆區漁會於18日也在八斗子漁港進行全面的大消毒，以保障漁民及旅客的安全。

基隆區漁會總幹事陳文欽指出，目前已經針對銷售中心進行消毒，這次再啟消毒，範圍包含八斗子漁市場、碧砂漁港、正濱漁港、加油站、加冰站及漁具倉庫等處，再度加強防疫，並在漁市場放置酒精提供民眾使用。

海巡署第二岸巡隊強調，無論任何國籍的船員，只要有進入港區，都需要以額溫槍來測量體溫，只要發現有出現發燒的徵狀，就必需立即並向上呈報，並持續追蹤。陳文欽也表示，目前基隆約有千名大陸籍漁工，不少漁工擔心只要返鄉過年後，就會無法再來台灣討生活，再加上船主本身也像對待自家人一樣，很善待漁工，所以今年大概有2／3的漁工未返鄉，都留在台灣來過新年。

一名漁工透露指出，來台灣已經快一年了很想家，但無奈現況沒辦法回去，雖然家鄉未封城，不過若現在回去，肯定無法再來，另外，至於是否覺得台灣比較安全，他說，「台灣還行，目前沒有擴散還可以」。陳文欽也強調，以捕撈小卷為主的漁船3月底就要出海，但目前200多名陸籍漁工無法來台，現在已經送件希望引進其他國家漁工來補上勞力缺額。

(中時 )