基隆市長林右昌指出，麥金路示範道路工程讓大家期待很久，他預期工時耗費8個月的時間，將在今年10月完工，示範道路的總長度更接近3公里。（吳康瑋攝）

基隆市長林右昌指出，麥金路示範道路工程讓大家期待很久，他預期工時耗費8個月的時間，將在今年10月完工，示範道路的總長度更接近3公里。（吳康瑋攝）

基隆市長林右昌指出，麥金路示範道路工程讓大家期待很久，他預期工時耗費8個月的時間，將在今年10月完工，示範道路的總長度更接近3公里。（吳康瑋攝）

基隆市長林右昌指出，麥金路示範道路工程讓大家期待很久，他預期工時耗費8個月的時間，將在今年10月完工，示範道路的總長度更接近3公里。（吳康瑋攝）

基隆市過去幾年曾有被封為「爛路王」的稱號，但經基隆市政府向內政部營建署爭取「提升道路品質計畫」的2.6億補助，將調和街、實踐路、麥金路等車流量大的地方作為景觀示範道路來翻新，而安樂區銜接新北市的重要道路「麥金路」也於18日下午開工，基隆市長林右昌指出，麥金路示範道路工程讓大家期待很久，他預期工時耗費8個月的時間，將在今年10月完工，示範道路的總長度更接近3公里。

市府工務處長張元良指出，麥金路工程北端為台2線的「基金公路」銜接著金山及萬里，途中行經基隆長庚醫院、婦幼福利中心及安樂社區等，而南端則連接國道一號，藉由改善人行環境的機會，營造街道空間的樣貌。他指出，工務處秉持「以人為本、永續發展」的基本精神，重新檢視既有市區道路斷面，擴增人行活動空間，促使民眾廣用步行、自行車等低污染的綠色運輸，達成節能減碳及建構綠色交通網的願景。

林右昌更表示，示範道路的建造，除了會全面將道路刨除外，地下水道也會重整，而計畫重點更會進行人行道拓寬，雖然施工期間公車及客運站牌會進行臨時遷移的措施，但希望用路人體諒，並在行經麥金路段時減速慢行，遵照施工管制人員及現場義交指示來行車，他指出，完工後將把基隆人過去的爛路印象全力翻轉，以全新的七條示範道路，帶給基隆全新的風格面貌。

(中時 )