據北京協和醫院派往武漢的醫療隊消息，經全力搶救無效，武漢武昌醫院院長劉智明因感染新冠肺炎於18日上午10點30分去世，享年51歲。而劉智明並非該院犧牲的第一名醫護人員，4天前，武漢市武昌醫院官方微博發布通報，該院梨園街社區衛生服務中心注射室護士柳帆於14日在全力搶救無效後病逝，享年59歲。

劉智明是大陸湖北省十堰市人，1969年出生，1991年畢業於武漢大學醫學院，擅長顱腦外傷、顱內腫瘤、腦血管病及椎管內病的診斷和治療，特別擅長神經外科疾病手術治療。

劉智明2013年曾被武昌區委區政府授予「武昌英才」榮譽稱號；2014年獲「武漢市人民政府博士資助」人選；2015年獲武漢市「十百千人才工程」人選。

劉智明的過世，令整個醫院不捨，且此例已不是該院第一起醫護人員殉職按例，該院護士柳帆也因感染新冠肺炎醫治無效，14日去世，享年59歲。

疫情爆發以來，大陸醫護人員殉職消息令人心痛，由大陸疾控中心新型冠狀病毒肺炎應急響應機制流行病學組撰寫的報告17日顯示，截至2月11日，大陸為新冠肺炎患者提供治療的422家醫療機構中，共有3019名醫務人員感染了新型冠狀病毒，確診病例1716名，截至18日，大陸已有10名醫護人員殉職。

(旺報 )