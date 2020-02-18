協助寺廟以投保壽險保單方式理財，壽險業模範生國泰人壽遭金管會開罰。金管會18日公布，金檢國壽時發現四大類缺失，包括業務員不當勸誘保戶解約舊保單、借房貸及保單貸款來投保新保單，更有接受宮廟假投保真理財，且大陸分公司被暫停業務卻未及時通報金管會，四大缺失共被罰鍰560萬元及6項糾正，是國壽有史以上單次被開罰的最大罰單。

國壽被金檢出的四大缺失，一是客戶申訴業務員不當招攬，共二大態樣，第一類是勸誘保戶解掉舊保單換投新保單，及用房貸買新保單，解舊換新共四張保單，辦房貸投保也是四張，共八件，金額一千多萬元，客戶解約及辦房貸與投保新保單時間非常接近，但國壽核保時卻未發現，第二類是勸誘客戶利用保單貸款投保新保單，共六件，金額一百多萬元。

事後客戶客訴國壽業務員不當招攬，國壽查證後發現的確有部分是有不當招攬的事實，金管會表示，壽險業務員應要向客戶詳細說明商品特性，及舊保單換新保單的影響性等，國壽當初核保時亦有疏失，不夠落實商品適合度等 確認，此疏失依法是可罰60萬~1200萬元，最後金管會認為情節並不輕微，因此開罰300萬元。

二是國壽參股大陸陸家嘴國泰人壽的遼寧分公司辦理人身意外傷害險，未在核心業務系統內完整記錄要保人及被保險人身份資料，及未準確完整記錄意外險收支情況，被大陸保監局停止接受此業務六個月，此案是在2016年7月29日接受遼寧保監局檢查，2017年3月2日遭處份，2017年大陸分公司出具內部稽核報告，揭露該裁罰，但國壽卻未通報金管會。

此案金管會直到2018年9月到10月金檢才知此事，國壽的解釋是受檢的意外險保費相對較低，對陸家嘴國壽影響低，不認為是重大影響，但金管會表示，無論是台灣或大陸的法規，對限制業務就算是情節重大，此部分被罰200萬元。

三國壽在2017年到2018年間辦理法人投保案，即宮廟、企業替其重要員工投保保單，但國壽未確實瞭解投保目的及需求，祝壽金及身故保險金的受益人都是法人，寺廟委員會及董事會記錄都註明是要資產活化，即是理財行為，共三件保單，金管會認定國壽核保時有疏失，罰60萬元。

四是國壽辦理申訴案件作業、保險商品滿期金申領作業、電話行銷業務、客戶身分確認作業、客戶盡職調查及加強審查措施、網路投保之交易監控作業、創投投資後管理作業、資訊應用系統相關管理作業等缺失事項，核有礙健全經營之虞，共計核處6項糾正。

國壽對此表示，將會虛心檢討，確實加以改善。

(工商 )