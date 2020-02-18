大陸中國工程院院士鍾南山18日下午在廣東疫情防控新聞發佈會上表示，「磷酸氯喹」還夠不上稱為特效藥，該藥非常值得探討，沒有太大的副作用，確實發現相當一部分患者四、五天之內病毒轉陰。

據《中新社》報導，大陸央視記者在新聞發布會上提問稱，「新冠肺炎有沒有特效藥，磷酸氯喹算不算特效藥？」

鍾南山回答說，磷酸氯喹的研究不是大陸最早做的，比利時等國已經做過，氯喹對冠狀病毒有效，但真正用在人體的話是在這次疫情中。磷酸氯喹夠不上稱為特效藥，該藥非常值得探討。

他表示，現在不可能做嚴格的臨床試驗，在開放實驗中，確實發現相當一部分患者四五天之內病毒轉陰，特別是和一些其它藥物對比的話，發熱症狀還有病毒消失的時間是大概早一天。另外副作用不算很大，個別患者有消化道症狀如腹瀉、耳鳴等現 ，停藥以後就消失了。

他強調，總的來說，特效藥還夠不上，但會不會有些幫助？從現有苗頭來看，應該是有幫助。

鍾南山上周接受《中新社》訪問時曾表示，在新冠肺炎的藥物研發方面已有一些藥物正在試用研究，有一些藥物有了苗頭，但目前的結果還不能完全說明問題。「當前，針對重症患者、危重症患者的救治，最主要還是靠生命支持，希望説明患者順利度過因病毒引起身體改變的階段。到目前為止，可以很肯定地說，還沒有明確的特效藥，還需要繼續觀察研究」。

鍾南山表示，還有很重要的一點，中醫藥在治療早期就需要介入。目前，中醫藥做了很多基礎實驗和臨床試驗，希望中醫藥在預防、早期治療、改善症狀、康復等方面起到作用。

(中時電子報)