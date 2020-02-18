北港滯洪池開挖惹民怨，居民在協調會上表達不滿。（讀者提供／張朝欣雲林傳真）

經濟部水利署第5河川局進行雲林縣北港鎮滯洪池工程併辦理土石標售，砂石車每日出入高達上百車次，造成雲164縣道車禍頻傳、道路毀損、揚塵嚴重，18日第5河川局、縣警局、縣環保局等單位舉行協調會，到場民眾揚言若未改善將發動抗爭以保障自身權益。

北港滯洪池現址為北港台糖土地，雲164縣道是砂石車往返北港滯洪池的必經之路，近來民眾不斷向相關單位檢舉砂石車車斗的防塵布覆蓋不完全、違規超載，不僅加速路面損壞，行經的路段揚塵、砂石散逸嚴重，影響行車安全及汙染空氣，卻不見施工單位改善。

第5河川局、縣警局、縣環保局、縣水利處、公路總局、北港鎮公所等單位因此於18日在北港警分局召開協調會，施工地點周邊的扶朝、土厝、樹腳里民到場關切，痛斥施工單位沒有做好配套措施，不僅影響大家的生活品質，更危及用路人的生命安全，若不設法改善將展開抗爭行動。

警方表示，北港滯洪池地基開挖後，即接獲民眾反映砂石車流量大增，危及用路人安全，因此去年11月起規畫警力加強路檢稽查，發現違規車輛立即過磅舉發，至今共開出上百張超載等各種違規罰單。

警方強調大型砂石車、混凝土車、貨運車若超載，極易造成重大傷亡導致民眾家庭破碎，希望砂石業者共同約制駕駛自律，遵守「不超載、不滲漏、不違規」良好駕駛行為，維護優質的交通環境與用路人安全。

環保局、第5河川局等單位則要求施工單位做好揚塵與噪音防範措施、修復破損路面，否則將依規定告發、求償。

(中時 )