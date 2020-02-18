〈BOTTLESS非瓶〉菜單上的〈醃漬鯖魚〉的醋漬鯖魚，肉質細緻，主廚Han用蒔蘿酸奶醬去化了鯖魚獨有的濃重「魚味」。（圖／姚舜）

〈法式甜甜圈〉作法源於紐奧良法國區的特色甜點Beignet，〈BOTTLESS非瓶〉主廚Han將之改成鹹食，一份5顆200元。（圖／姚舜）

將紐奧良法國區特色甜點Beignet改成鹹食的〈法式甜甜圈〉，裡面包著白巧達起司作餡，炸好後灑了三星蔥粉增益風味。（圖／姚舜）

一份200元的〈馬鈐薯千層酥〉創作靈感源於西班牙的又稱「勇士馬鈴薯」的〈辣炸馬鈴薯〉（Patatas Bravas），味道濃郁多元，非常下酒。（圖／姚舜）

〈BOTTLESS非瓶〉的〈柚香豬肋排〉，是以雲林究好豬肋排先煮過再以慢火烤製，邊烤邊刷上用味噌與柚子汁調製的燒烤醬，呈盤時淋了四川花椒油並搭配了南瓜子、巴西里和羅勒苗。（圖／姚舜）

〈BOTTLESS非瓶〉的〈桂丁春雞〉是以35天大的春雞先醃後烤，成菜後雞皮帶著一點焦香，肉質細嫩且多汁，味道與口感皆優。（圖／姚舜）

甜點〈焦糖爆米花布丁〉的布丁又大厚，口感像豆腐，有濃濃的蛋香與奶香，上層有百香果蛋白霜與焦糖核桃，灑了黑胡椒和鹽之花提味，味道好極了。（圖／姚舜）

這道甜點創作靈感來自〈猴子麵包〉，甜點主廚Catherine將發酵麵糰與焦糖化的香蕉，淋了萊姆汁後烤製，吃時可搭配冰淇淋。（圖／姚舜）

〈BOTTLESS非瓶〉希望將國外單杯品飲葡萄酒的流行趨勢帶進台灣，並以wine on tap方式供酒。（圖／姚舜）

〈BOTTLESS非瓶〉的酒吧區內側金屬牆面上，有10個出酒籠頭，餐廳酒單上準備了4白酒、5紅酒、1汽泡酒和香檳，讓客人可以單杯品飲。（圖／姚舜）

開在台北市慶城街的〈BOTTLESS非瓶〉，占地約44坪，有42個座位。（圖／姚舜）

〈BOTTLESS非瓶〉的板前用餐區與6個座位，在這用餐的客人可清楚看到廚師料理過程。（圖／姚舜）

〈BOTTLESS非瓶〉酒窖內有400多瓶來紐澳、義法與美國、德國的紅白葡萄酒。（圖／姚 舜）

〈BOTTLESS非瓶〉的靈魂人物為主廚Eric劉世揚（左至右）、主廚Han趙韓淞、甜點主廚Catherine，以及負責挑酒與選酒的Alan。（圖／姚舜）

一盤新派美式料理（New American Cuisine）性格強烈的菜餚只要200元起，一杯Merlot紅酒，也只要200元！〈GEN Creative〉主人兼主廚Eric劉世揚與友人Alan合作開設的葡萄酒餐酒館〈BOTTLESS非瓶〉今（2／18)日正式開業，食物和酒就跟Eric予人的形象一樣，不假掰、很親切；訂價，也親民，最重要的是，好吃、也好喝。無怪，面對被疫情強襲的市場仍照進度開幕。

「就當它是個洋食熱炒店吧！」，Eric如此形容這家很有個性的酒家館。這當然是個謙虛之詞。其實，〈BOTTLESS非瓶〉是一家結合了Tapas Bar、Wine Bar、Bistro等多元基因於一體的食尚概念店。Eric與Alan想要傳遞的概念、或理念，就在店名〈BOTTLESS非瓶〉裡。「非瓶」，指的是，以酒佐餐，不需一次點一瓶；喝酒，也不要陷在酒瓶上的酒標迷思。

「靈魂在酒質，不在酒瓶」，力邀Eric一起開〈BOTTLESS非瓶〉的Alan說，很多「長輩」品酒會聚焦在酒廠、品牌、產區，「被瓶身上的酒標綁架」。但千禧世代的「飲君子」樂於嘗試，並發現各種酒的可能性，同時透過FB或IG上傳分享個人品飲經驗與「分享個人的歡快」。所以，〈BOTTLESS非瓶〉希望推廣Wine on tap單杯品飲，傳遞新的餐飲體驗。

簡單的說，「Wine on Tap」是一種餐飲店家為客人倒酒的方式，過去食客到餐廳想以酒佐餐，多數必須點一瓶，由侍酒師拉出軟木塞、再將酒倒入酒杯中，Wine on tap則是透過像水籠頭般的手動灌裝頭，像生啤酒般將用桶裝的葡萄酒注入到消費者的杯中。對消費者而言，沒有了酒瓶和軟木塞後，他們可以更實惠的價格品飲葡萄酒，並體驗更多不同的口味，同時，更方便「試飲」，這樣的品飲方式已在全球主要都會城市受到千禧世飲食男女的歡迎。。

〈BOTTLESS非瓶〉占地約44坪，每個餐期可接待42位客人，餐廳分Open Kitchen區與Tap Wine Bar兩區，除了開放式用餐席，連著開放式廚房的板前區有6個座位，而Tap Wine Bar亦設有6座位。在Tap Wine Bar的「銅牆鐵壁」上則設了12個注酒龍頭，算算，有4種白酒、5種紅酒、1種氣泡酒，還有香檳等。Alan說，每隔一段時間，酒都會更換，好讓客人可以更輕鬆的嘗新試奇。

〈BOTTLESS非瓶〉不走套餐路線，菜式都是A la Carte單點，菜單設計是「採價位分類」， 每份自200元起，其後依序是360元、520元與760元，甜點每份260元。菜式由Eric與〈GEN Creative〉的聯合主廚韓國籍的HAN趙韓淞(Hansang Cho)共同設計，HAN並會駐店。甜點女廚Catherine Wang也系出名店、有不少粉絲，同時外場服務人員也多是曾在名店歷練的「老面孔」，團隊陣容頗堅強。

當代美式料理（Modern American Cuisine)一直是Eric與Han兩位大廚的強項，這回他倆為〈BOTTLESS非瓶〉設計菜單，最主要的賣點就是以西班牙Tapas的表現形式來演繹新美式料理，主要的味形以下酒、搭酒為主要考慮，且每道菜式所用食材最多不會超過3種。

「愈簡單，其實愈難」，用有限食材演繹菜餚是當代國際餐飲業界的食尚，目的是讓食客可以更清楚的咀嚼、領略食材生而優越的「本味」與「本質」，不受過多浮誇與虛矯的炫技干擾。〈BOTTLESS非瓶〉菜單上舉凡〈醃漬鯖魚〉、〈馬鈴薯千層酥〉、〈芥蘭花〉、〈牛骨髓布蕾〉，以及〈法式甜甜圈〉、〈柚香豬肋排〉與〈杜丁香雞〉等菜餚，都是在此邏輯架構下詮釋演繹，主食材並不繁複龐雜，卻靠精準與精采賦味，幻化道道誘人酒餚。

〈BOTTLESS非瓶〉的甜點，擺出的也是直球對決的態勢，甜點女廚Catherine 與Eric和Han都是系出美國「新銳名廚搖籃」CIA廚藝學院，且在多家法菜名店歷練，這回來到〈BOTTLESS非瓶〉後以「老菜新解」策略賦予經典甜點新的表情，諸如〈猴子麵包〉、〈焦糖爆米花布丁〉或〈冰淇淋三明治〉，其實說來都是「２１世紀進化版老甜點」，非常耐人尋味。

(工商 )