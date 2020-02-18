全球晶圓代工龍頭台積電今年1月召開的法說會提到，7奈米及先進製程產能供不應求，加上今年正式量產5奈米製程，2020年資本支出預估將介於150~160億美元之間，有望帶動相關廠商業績成長。對此，台積電7奈米使用的極紫外光（EUV）光刻設備獨家供應商荷商艾司摩爾（ASML），也為了符合3奈米製程需求，正在研發新一代EUV機台。

據台積電公布2019年第四季財務報告來看，7奈米製程出貨占該季晶圓銷售金額35%，10奈米製程占1%，16奈米製程占20%，先進製程（包含16奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的56%。

台積電財務長暨發言人黃仁昭提到，受惠於客戶對7奈米技術之高端智慧型手機、5G的初始布建、以及高效能運算相關應用的強勁需求，儘管受到行動裝置產品的季節性因素影響，仍受惠台積電2020年首季業績表現。

台積電先前新聞稿也指出，該公司以7奈米EUV微影技術的強效版製程（N7+），協助助客戶產品大量進入市場，N7+奠基於台積電成功的7奈米製程之上，N7+同時也是台積電史上量產速度最快的製程之一，有此可見，ASML提供的EUV機台成為各大半導體廠商生產關鍵。

據外電報導，ASML打算研發新一代的EUV機台，目前該公司出貨的型號為NXE:3400B，以及進化版的NXE:3400C，分別主要支援7 奈米及 5 奈米製程。

隨著台積電與競爭對手三星持續競爭，ASML先前公布2019年第四季財報顯示，ASML就出貨 8 台 EUV機台，並收到 9 台EUV機台訂單，全年出貨26台、達62 億歐元，訂單比前一年成長40%以上，EUV機台營收比重也成長至31%、年增34%。預計在2020年，5奈米製程需求下，將交付35 台機台。

若照這進程持續，2021 年將提高到45~50 台，並針對3奈米、2奈米製程需求，正在規劃新一代EUV光刻設備EXE:5000，預計最快在 2021年問世，2022 年或 2023 年才能量產交付客戶。ASML的研發時程，也與台積電、三星推出先進製程時程大致相符，等待台積電3奈米新竹寶山廠順利完工後，將有機會引進ASML最新光刻設備進駐，生產更先進製程的晶片。

(中時電子報)