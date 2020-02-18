最近兩週，面對醫用防護服和醫用口罩等物資緊缺狀況，大陸多家中央企業轉產擴產以提供支援。大陸國務院國有資產監督管理委員會副主任任洪斌18日在北京舉行的一場新聞發布會上表示，在這次疫情發生之前，中央企業在醫用防護服和醫用口罩上基本沒有佈局，但疫情發生後，在得知出現緊缺的情況下，大陸多家企業迅速轉產擴產。

大陸新興際華所屬的際華股份，以前主要是從事軍隊軍裝、被服等軍需產品的供應，在得到生產防護服的指令以後，際華股份迅速轉產，購置設備，培訓員工，任洪斌說，2月5日時，該企業的防護服產量只能做到7850套，到2月16日，已經形成每天4.5萬套的供應能力，其產量佔全大陸醫用防護服總產量的三分之一以上。

過去主要從事不織布生產的國機集團所屬企業恆天嘉華，近期以最快速度轉產醫用口罩，到2月13日，該企業已經陸續開通了11條平面口罩生產線，現在已經形成了每天生產110萬個口罩的產能。

此外，央企利用其產業鏈優勢，與民營企業共商共建，口罩和防護服的基本原料是熔噴佈，而熔噴佈的原料是聚丙烯，這恰是中國石化的產品，任洪斌說，中石化利用產業鏈上下游的關係尋找具有生產口罩能力的下游企業，合作籌建了11條醫用口罩生產線，由中國石化提供原材料。通過這種合作方式，到2月16日中石化醫用口罩日產量已經達到了62萬個。

(旺報 )