市長林右昌指出，疫情在中央的掌控下逐漸趨穩定，而中央發放及市民捐贈的所有防疫物資都將會由衛生局統一調配，包括學校小朋友、第一線和民眾接觸機關人員，會依需求優先布設。（吳康瑋攝）

新冠肺炎防疫工作加快腳步，基隆扶輪社18日邀集各單位聯合捐贈一千六百餘瓶，含酒精濃度75％的消毒潔手凝露，市長林右昌受贈後指出，疫情在中央的掌控下逐漸趨穩定，而中央發放及市民捐贈的所有防疫物資都將會由衛生局統一調配，包括學校小朋友、第一線和民眾接觸機關人員，會依需求優先布設。

林右昌表示，下周將要開學，包括中央及地方的酒精、體溫計防疫物資陸續到位；市府對開學做好萬全的準備，讓小朋友安心上學，他說，除自主健康管理，小朋友進校園會量體溫，萬一有發燒狀況，學校會暫時觀察並通知家長帶去就診。身體不適建議在家中休養，健康後再上學。

基隆扶輪社長方信雄表示，自己有感這次疫情蔓延，看到市民在街坊藥局，排隊搶著購買酒精等防疫物資時，就發起聯合社友與友好單位盡可能的調度資源，一起合力來捐贈酒精凝露，希望實質上的加強在地的防疫工作推展，他強調指出，此批酒精凝露可以在雙手正反面擦拭，比較不會像一般酒精那麼快就揮發，效果會比較好。

市府也呼籲在地師生在開學後，除善用分配的防疫物資外，更重要的是做好「衛教宣導」讓學生不因未知而形成恐慌，市府也請各校落實保持良好通風的教學環境，也鼓勵各校多利用智慧數位設備，代替群聚會議等場合。

(中時 )