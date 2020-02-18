法衛生部長警告 新冠疫情可能演變為大規模流行病 17:482020/02/18 中時 施施 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 法國新任衛生部長韋洪（Olivier Veran）18日警告，2019新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）很可能演變為一場大規模流行病（Pandemic）。(路透) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 法國新任衛生部長韋洪（Olivier Veran）18日警告，2019新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）很可能演變為一場大規模流行病（Pandemic）。 韋洪接受媒體訪問時，針對冠狀病毒疫情是否會演變為一場大流行病，他回應，這是1個「實際的假設」、也是「可信的風險」。 不過，他強調，法國醫療系統已經做好萬全準備，應對所有可能會發生的問題。 法國目前仍有4名新冠肺炎確診病患在醫院接受治療。上週六，1名80歲中國男性遊客因新冠肺炎在巴黎病逝。 (中時 ) #新型冠狀病毒 #法國 #流行病 #衛生部長 #大規模 也許您會感興趣 推薦閱讀 流行病與貿易戰 將全球分工轉向在地化 04:102020/02/14 產業特刊 人行副行長：大陸不會出現大規模通貨膨脹 12:102020/02/15 財經 人行：陸絕不會出現大規模通膨 04:092020/02/16 焦點新聞 智邦 400G題材吸睛 04:092020/02/16 證券．權證 網飛跟時事人類與病毒短兵相接 04:102020/02/17 時尚娛樂 若爆社區感染 柯：依台醫療能力不會到大規模封城 11:592020/02/17 政治 陸空軍第四次向武漢大規模空運醫療隊員和物資 17:152020/02/17 兩岸 案19到底算不算社區感染？ 權威專家說話了 23:302020/02/17 生活 專家傳真－企業如何訂定應對計畫 對抗大規模流行病的挑戰 04:102020/02/18 產業特刊 《國際金融》匯豐祭大規模瘦身，3年裁員3.5萬人 15:232020/02/18 財經 國際熱門新聞 要不要禁郵輪？世衛一句話反嗆 - 國際 慘！沒人敢載 威士特丹號上千人滯留柬埔寨 - 國際 美WHO專家可赴陸但沒去湖北 原因曝光了 - 國際 南韓：新冠肺炎疫情進入新局面 - 國際 全船542人確診！鑽石公主號新增88病例 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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