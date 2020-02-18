法國新任衛生部長韋洪（Olivier Veran）18日警告，2019新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）很可能演變為一場大規模流行病（Pandemic）。

韋洪接受媒體訪問時，針對冠狀病毒疫情是否會演變為一場大流行病，他回應，這是1個「實際的假設」、也是「可信的風險」。

不過，他強調，法國醫療系統已經做好萬全準備，應對所有可能會發生的問題。

法國目前仍有4名新冠肺炎確診病患在醫院接受治療。上週六，1名80歲中國男性遊客因新冠肺炎在巴黎病逝。

(中時 )