鉅明去年每股賺3.30元 每股配息2元 17:442020/02/18 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高爾夫球代工廠鉅明（8928）去年盈餘1.67億元，換算每股盈餘3.30元，18日召開董事會決議，將配發現金股息每股2元，預定5月28日召開股東常會，通過股息配發案。 鉅明18日的董事會，通過108年度合併財務報表，去年營收約24.15億元，年107年的18.71億元，年增約29.08％，108年每股盈餘約3.30元，比107年的1.60元，更是大幅成長106.25％。 鉅明表示，鉅明董事會18日通過配發現金股息，每股2元，該案將提報5月28日的股東常會表決。 (工商 ) #鉅明 #每股 #股息 #召開 #配發現金 也許您會感興趣 推薦閱讀 星展：疫情減損全年收入至多2％ 04:092020/02/14 財經要聞 譜瑞去年每股賺31.54元 創新高 04:102020/02/14 證券．權證 智原去年每股賺1.40元 今年更強 04:102020/02/14 證券．權證 成本效益 材料去年獲利、股息看俏 04:102020/02/14 證券．權證 《業績-汽車》春節因素，東陽1月每股稅前盈餘0.25元 09:432020/02/14 財經 南台灣學者召開2020兩岸關係新形勢論壇 提出兩岸需要92共識新框架 19:062020/02/14 政治 中和羊毛臨時股東會 漢來集團提名4董及3獨董當選 10:592020/02/17 財經 德淵108年每股稅前盈餘0.8元 盤亞EPS上看1元 13:502020/02/17 財經 大陸全國兩會 首次延後召開 04:092020/02/18 焦點新聞 3月召開慣例 始於1985年 04:102020/02/18 兩岸要聞 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 川普逼死華為…台積電危險？網反應竟是… - 財經 兩大利空重擊！台積電今股價遭襲 狂摔9.5元 - 財經 蘋果A14產量打趴A13…洩驚人內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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