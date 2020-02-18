高爾夫球代工廠鉅明（8928）去年盈餘1.67億元，換算每股盈餘3.30元，18日召開董事會決議，將配發現金股息每股2元，預定5月28日召開股東常會，通過股息配發案。

鉅明18日的董事會，通過108年度合併財務報表，去年營收約24.15億元，年107年的18.71億元，年增約29.08％，108年每股盈餘約3.30元，比107年的1.60元，更是大幅成長106.25％。

鉅明表示，鉅明董事會18日通過配發現金股息，每股2元，該案將提報5月28日的股東常會表決。

(工商 )