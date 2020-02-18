證交所指出，證券市場長期展望仍應著重在基本面，而台股基本面佳，股利殖利率居高，且台股殖利率在全球名列前段班，去2019年上市公司發放現金股利約1.3兆元，現金殖利率達3.67％，豐厚的股利金額使國內外投資人黏著度高。

證交所表示，近期全球股市雖受到新型冠狀病毒而受到衝擊，但政府、防疫團隊及全民在不同崗位上積極努力，疫情控制能力相對其他鄰近亞洲國家較佳，行政院紓困方案也陸續到位，幫助業者度過這波難關。

證交所指出，回歸證券市場，長期展望仍應著重在基本面，而台股基本面佳，股利殖利率居高，且台灣上市公司在獲利後的配息意願高，使台股殖利率在全球名列前段班，2019年上市公司發放現金股利約1.3兆元，截至2019年12月底本益比（PE）約19.57倍，現金殖利率達3.67％，豐厚的股利金額使國內外投資人黏著度高。

證交所強調，台股體質相較其他新興國家穩健，一向受到國際資金的青睞，2019年第四季外資淨匯入約110億美元，推升2019年年底外資持股比重至43.02％，創歷年年底新高，且外資投資週轉率較整體市場平均值低，相較其他投資人類別而言應屬長期投資，突顯上市公司的體質良好。

證交所統計，目前已有53家上市公司通過股利採季配或半年配，新股利分配制度有助優化市場資金流動性，投資人領取獲配股利後回頭加碼臺股，將為臺股注入另一波資金活水。證交所說，未來將持續推動各項活絡股市措施，並密切注意疫情發展，以期能夠吸引更多資金投入我國股市，增進經濟成長動能。

(工商 )