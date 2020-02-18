2020東京奧運將於7月24日開幕，懸宕許久的轉播權也拍板定案了。愛爾達電視取得2020東京奧運台灣區全賽事總代理，這也是愛爾達電視連續四屆轉播夏季奧運、連續三屆取得台灣區全賽事總代理。

因應5G世代的到來，2020東京奧運將提供4K、VR轉播，這將會是台灣首次在單一賽事中提供4K頻道轉播及VR轉播，觀眾將會有不同以往的觀賽體驗，敬請期待。

每四年舉辦一次的夏季奧運，一直以來都是全球關注的運動盛事。2008年北京奧運開啟了愛爾達的奧運轉播之路，自此愛爾達電視就宛如台灣奧運轉播的代名詞，只要是逢奧運年，鄉民們就開始引頸期盼愛爾達電視的奧運轉播服務。

2020東京奧運，因鄰近台灣加上幾近零時差，頗受全國觀眾期待。在克服萬難後，愛爾達電視第三度取得台灣地區全賽事總代理。

愛爾達電視執行長陳怡君表示，愛爾達以深耕體育為己任，全國觀眾所關注的2020東京奧運，愛爾達自當不缺席，我們將提供最專業、完整的東京奧運轉播服務，滿足觀眾的全方位的收視體驗。另外，宅經濟當道，在家看電視將會成為休閒的優先選擇，預估將會帶動奧運收視率以及愛爾達廣告託播率的成長。

每一屆的奧運轉播除了觀賞到精采的賽事外也可以體驗到科技帶來的視覺享受。北京奧運HD轉播、倫敦奧運3D轉播、里約奧運多頻道轉播，愛爾達電視攜手合作夥伴中華電信屢屢用科技的力量提供各種創新的轉播服務供民眾體驗。

陳怡君表示，因應5G世代的到來，2020東京奧運將提供4K、VR轉播，並且結合AI分析輔助，附加視覺動畫，呈現即時比賽資訊，提升運動比賽的觀賞體驗。透過愛爾達與中華電信合作引進4K頻道轉播及VR轉播，觀眾除了可感受超高畫質的視覺體驗外，也可感受沉浸式的虛擬實境現場轉播，讓你宛如置身東京奧運會場。

本屆東京奧運共有33種運動、339個競賽項目，種類較上屆的里約奧運（28種運動、306個競賽項目）更顯多元，其中，國人最關注的棒球項目，也在暌違12年後重回奧運賽場，中華隊必須在4月份舉行的棒球六搶一資格賽勝出，才能取得奧運門票，這場關鍵賽事，屆時將由愛爾達電視轉播。

根據體育署所公布的資料，我國代表隊目前已在8項運動種類取得27席參賽資格，包含射箭、射擊、體操、游泳、田徑、自由車、桌球、馬術。此外，羽球好手戴資穎、周天成、王子維等人，也趁奧運資格積分截止前，持續參賽取得足夠的參賽積分。同時還有柔道、舉重、網球、高爾夫等項目的台灣好手，都已磨拳擦掌，準備搶下更多張奧運門票。 距離賽事只剩157天，愛爾達將迎來第四次的奧運轉播，愛爾達表示，2020東京奧運將帶給愛爾達在新媒體第一品牌的延續性及未來市場的成長爆點，愛爾達將繼續用運動轉播寫歷史，並乘著5G、AI的浪潮，用數位影音連結全世界，創造股東、員工、夥伴、觀眾多贏的局面。

愛爾達表示，7月24號到8月9日，觀眾只要打開電視或拿起手機/行動裝置就可以輕鬆地觀賞東京奧運。

(工商 )