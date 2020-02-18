看好全球電動出行產業前景，金庫資本宣佈投資3000萬美元、約9億元新台幣入股東南亞最大電動出行企業Grab，同時發表金庫資本《2020年電動出行產業白皮書》，指出台灣產業若能有效結合亞太區域大數據與車聯網資源，足以改變全球電動車市場格局。

金庫資本總經理丁學文表示，此次Grab引資結構，除了金庫資本外，共同入股者還包括Microsoft、Toyota和Softbank等國際重量級業者。金庫資本所投資的3000萬美元中，母公司Grab Holdings Inc. (GHI)佔600萬美元，GHI與金庫資本合資成立的GrabWheels則佔2400萬美元。GrabWheels扮演後勤中心角色，提供Grab整車組裝、電池、能源站等硬體製造統包解決方案，初期計劃以新加坡與印尼先行，再逐步擴展至東南亞11國。

丁學文認為，金庫資本的營運模式結合如台積電專注代工製造與鴻海統包解決方案的兩種不同核心商業模式，並輔以金融資本運作的強大力量，將成為台灣產業未來發展的最佳出路。

以這次入股Grab為例，除了延續台灣以製造為基礎的代工服務，還可以享受Grab快速發展的股權增值。電動出行服務、電動化、智慧化即將引領未來全球產業大變革，而金庫資本志在帶領台灣產業，以有容乃大、放眼世界的角色參與其中。

Grab Venture負責人Chris Yeo表示，Grab是東南亞運輸、食物外送及支付的領導者，其APP已有有1.66億次下載，且遍於東南亞8個國家339個城市，而東南亞更是世界上出行服務最快速成長的區域，擁有6.55億人口。特別從改善平台上900萬駕駛員和商業夥伴的收入；提升東南亞財務服務的普及；和透過SuperApp提供更多日常服務等3方面進，藉以提升客戶的生活品質。

Chris Yeo指出，以台灣與大陸為首的大中華地區擁有相當優異的電動車供應鏈製造能力，是Grab所處的東南亞市場所欠缺的部份。透過金庫資本所搭建的跨國整合平台，能將大中華地區電動車供應鏈研發能力在快速成長的東南亞市場裡盡情發揮，讓電動出行產業的發展可以更快到位，達到全球區域優勢與資源互補的目的。

GrabBike印尼區負責人，同時也是Grabwheels執行長TJ Tham則表示，如果說智慧型手機是過去十年來改變全世界人類生活的殺手級應用，那麼電動出行產業將是未來十年接棒演出的主角，而電動車就是提供出行產業應用的基礎載具。

TJ Tham表示，GrabWheels成立只有1年，但已成為東南亞最大的二輪短程出行服務商，累積使用趟次超過100萬趟，且擁有50萬名忠實用戶。目前GrabWheels已在印尼雅加達、萬隆、峇里島、日惹、三寶壟等5個城市投放1萬台二輪移動交通工具。我們希望借助Ionex解決方案，在主要市場部署及擴充充電基礎設施，以推動當地的電動車普及化。

根據金庫資本的評估，東南亞確實非常適合發展電動出行產業，Grab營運已具模規且非常專業，只缺硬體製造整合的最後一塊拼圖。金庫資本發展已有十年歷史，擁有13檔在一級市場與二級市場佈局電動車供應鏈的基金，光在2019年就在台灣、大陸、印度、東南亞投資了10個項目，合計金額超過新台幣17億元。金庫資本是台灣最具國際化發展能力的產業基金，擁有豐富資源協助台灣電動車供應鏈及新創公司打入東南亞以及全球市場。

(中時 )