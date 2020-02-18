或許是為因應新冠肺炎(NCP)疫情，小米台灣今(18)日起推出小米清潔節，知名的米家空氣淨化氣、米家電動牙刷等產品都被納入本次活動中，不僅如此也結合今年年初推出的小米積分中心，活動期間內購物可享雙倍積分，讓你往後買小米產品都能再省一筆。

小米清潔節活動相關資訊如下：

1.活動時間：2月18日10:00-2月29日23:59

2.活動商品：

(1)2月18日10:00-2月23日23:59

米家空氣淨化器 Pro 直降NT$300，活動價NT$6595（原價NT$6895）；米家直流變頻電風扇直降NT$200，活動價NT$1795（原價NT$1995）；小米濾水壺直降NT$70，活動價NT$595（原價NT$665）；小米藍牙耳機 AirDots 超值版直降NT$50，活動價NT$495（原價NT$545）。

(2)2月18日10:00-2月29日23:59

小米A3 直降NT$500， 活動價NT$6499（原價NT$6999），再贈保護貼；Redmi Note 8 Pro 贈保護貼；Redmi Note 7 4GB+128GB 直降NT$1500，活動價NT$5499（原價NT$6999）；石頭掃地機器人可水洗濾網直降NT$100，活動價NT$395（原價NT$495）；石頭掃地機器人水箱濾芯 ▶ 直降NT$50，活動價NT$145（原價NT$195）；米家聲波電動牙刷直降NT$150，活動價NT$845（原價NT$995）。

有興趣參與本次活動的米粉，可透過積分來兌換現金券或是免運費券。(1)NT$250現金券：新開通積分用戶，50積分兌換，每人限領一次，數量有限，領完即止；(2)免運費券：80積分兌換，數量有限，領完即止；(3)NT$100現金券：50積分兌換，滿NT$1000使用，手機不適用；(4)NT$300現金券：100積分兌換，滿NT$3000使用，手機不適用；(5)NT$500現金券：150積分兌換，滿NT$4500使用，手機不適用；(6)NT$1000現金券：250積分兌換，滿NT$6000使用，手機不適用，數量有限，領完即止；(7)米家石英錶兌換券和小米藍牙耳機 Air 兌換券：800積分兌換，數量有限，領完即止。以上所有優惠券領取後將在1小時內發放至小米帳戶。所有現金券僅限小米台灣官網使用，線下門市不適用；現金券使用時間：2月18日10:00-2月29日23:59；每張現金券僅限使用一次，每張訂單只能使用一張現金券，還請留意。

米粉可利用小米商城 Android 版 App(目前積分功能無法適用於 iOS 版)，平時可透過購物、註冊、下載 App、分享產品連結、收取燃料等五種方式來獲得。

(中時電子報)