東森(2614)2020年將以「品牌再造與活化」、「拓展海外市場」、「消費者導向」、「自營商品開發」、「東森幣打造東森生態圈」與「新零售商業模式」六大策略向前，2020年1月雖較去年多出7天春節假期，東森購物稅後淨利仍能逆勢成長22.7%，東森去年每股盈餘高達6元，今年盈餘將上攻每股8元目標，今天股價逆勢漲停作收。

東森購物採取多通路經營，從電視、MOD、網路、APP、OTT、電話行銷到型錄等多通路均衡發展，去年12月營收達18億元，創下年度高點，同時創下13年來新高峰，除各通路表現穩定、加上東森幣輔助與自營商品銷售大幅成長，使東森購物在會員成長和業績上大有斬獲。

東森旗下轉投資東森購物，2019年東森購物併草莓網年營收高達211.2億元，年增率達22%，每股盈餘為6元，其中網路營收達成長幅度亮眼，營收高達57億元，年增率達55%。

東森購物董事長王令麟表示，東森幣推出迄今，東森購物的訂單數成長19%、件數成長26%、營業額成長33%。2019年12月VIP會員人數為41.9萬，與2018年同期相比成長19%，更佔全通路營收73.9%，無論人數與營收都創下5年以來的新高，東森幣功不可沒。

王令麟指出，由於自營商品與網路市場表現優異，帶動整體營收成長，2020年將以「品牌再造與活化」、「拓展海外市場」、「消費者導向」、「自營商品開發」、「東森幣打造東森生態圈」與「新零售商業模式」六大策略向前，東森去年每股稅後盈餘高達6元，今年盈餘將上攻每股8元目標。

(時報資訊)