◎員工家屬確診 台中木業公司緊急停工

國內首例新冠肺炎死亡個案爆出非同住的外甥女婿也確診，外傳中鏢患者住台中，並在當地醫院隔離治療，台中一家木業公司也發出停工通告，稱「有員工家屬確診，全體員工須自主隔離......」。對此台中市衛生局長曾梓展不願證實，僅表示相關疫情由中央統一說明。

◎阿里山花季3月開跑 交通管制看這裡

一年一度阿里山花季將於3月10日展開，至4月10日截止，為期32天。公路總局今（18）日表示，已經和「林務局嘉義林區管理處、交通部觀光局阿里山國家風景區管理處、嘉義縣政府及客運公司」等單位合作，將於花季期間的例假日進行交通管制，共同規劃「遊客總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等四大交通疏運措施。

◎居家檢疫趴趴走 中市揪4例開罰

新冠肺炎疫情延燒，各級防疫機關上緊發條，台中市衛生局長曾梓展18日在行動市政會議上做專案報告，並指出，在此期間有四名居家檢疫者不遵守規範，肆意外出，其中烏日區、太平區各有一名，而西屯區則有兩名，會馬上對這四人依法開罰。

◎桃園鋼鐵廠大火 火舌黑煙直衝天際

位於桃園龜山大湖路的一家鋼鐵公司，18日下午近3點慘遭祝融，大量黑煙跟火舌竄出，附近民眾嚇得紛紛報案，桃園消防接到大量報案電話，派遣大批大火弟兄前往灌救中。

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(中時電子報)