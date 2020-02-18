美國紐約名校莎拉勞倫斯學院（Sarah Lawrence College）一名學生家長遭指控成立了一個邪教組織，多年來脅迫並詐欺5名學生，甚至還強迫1名女學賣淫長達4年，前後向這5名受害者勒索了共約美元100萬元（約台幣3,000萬元）。

綜合外媒報導，這名60歲學生家長雷伊（Lawrence Ray），在2010年搬進了女兒的校內宿舍，並營造出「慈父」的好形象，替女兒和朋友們進行諮詢，之後還舉行了「治療會議」，替這些學生們解決私人生活及身心健康問題等疑難雜症，以此漸漸取得學生的信任，再利用學生們的私密訊息進行勒索。

直到去年4月，雷伊脅迫學生的惡行才被爆出，本案也於11日開庭。曾和雷伊在布魯克林服刑時結識的53歲證人陳(Lee Chen)表示，2011年開始，雷伊將他的公寓作為學生聚會場所，之後更如同邪教教主般，強迫他觀看2名學生性行為全過程，「我當時十分震驚，我原本以為他也會很厭惡，結果我看向他，他的臉竟然在微笑。」之後，雷伊更利用了陳童年的創傷，強迫他加入邪教聚會中，「不幸的是，這傢伙真的緊緊抓住了我，實在很難讓沒經歷過這一切的人了解他強制說服別人的能力。」

檢察官表示，至少有7名學生參加雷伊所舉辦的聚會，且在過去10年中，雷伊持續對其中5名受害者勒索，其中1名女學生還被迫賣淫，還有另1名學生被指示盜領爸媽帳戶中的錢，勒索金額總共高達達美元100萬元（約台幣3,000萬元），目前全案正在審理當中。

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(中時電子報)