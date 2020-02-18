張美慧服務處贈送的「 複方精油抗菌噴霧」，是委請持有證照芳療師調配，主要抗菌。（張美慧服務處提供／王志偉花蓮傳真）

酒精上架就被秒殺，但面對新冠病毒肺炎疫情升溫，各式消毒抗菌液都成搶手！縣議員張美慧服務處關心長輩健康，製作複方精油抗菌隨身瓶噴霧，今天起前往各福氣站、關懷據點分送給長輩，呼籲大家注意自我保健、提升個人免疫力，讓病菌無機可乘。

農曆春節過後，各福氣站、關懷據點已經陸續開站，但是受到疫情陰影籠罩，大家不免心慌慌、多了一些緊張氣氛，為了能夠強化與協助民眾防疫，張美慧服務處特別自製簡易型「複方精油抗菌噴霧」，並分裝成30ml，總數一千瓶的隨身瓶贈送給各據點長者，期望透過宣導正確的洗手方式，加強個人第一線的防疫觀念。

張美慧表示，防疫專家建議，疫情流行期間，正確清潔雙手比戴口罩還重要，一定要做好手部清潔避免病菌傳染，服務處贈送的「 複方精油抗菌噴霧」，是委請具有美國NAHA(National Association for Holistic Aromatherapists)國際芳療師證照的田智宣基金會工作人員所調配，主要成份是由茶樹、尤加利、檸檬精油再加上75度的酒精調和而成，精油可做居家消毒、抗菌防護及凈化空氣中用途，皮膚也較不乾澀，可噴在雙手、口罩外面、手把、傢俱及兒童玩具等。

她也貼心提醒，贈送的清潔消毒抗菌噴霧，因配方含有酒精，務必遠離火源，避免造成不必要風險。

張美慧指出，中醫觀點提供的強化自我防護罩方式，包括多曬太陽、食用新鮮及溫性食物、刺激穴位、生活作息正常、伸展運動等，也提供長輩參考。衛福部、及管署等單位，每日都會提供最新的疫情資訊、防疫措施，大家一起掌握，全民合心妥慎因應，對抗疫情。

(中時 )