上海市衛生健康委員會18日表示，上海市16例新型冠狀病毒肺炎患者當日痊癒出院，至此，上海治愈出院的新冠肺炎確診患者人數達到177例，治愈率約53％。

上海市衛健委新聞發言人鄭錦18日表示，至當日12時，上海市已累計排除疑似病例1854例，發現確診病例333例；137例病情平穩，14例病情危重，4例重症，18日0至12時，上海無新增確診病例，目前，上海尚有109例疑似病例正在檢查中。

據了解，上海各醫療機構急診24小時正常開放，急診手術照常、孕產婦和新生兒門急診正常開放，醫療機構實行全預約及實名制就診，分時段預約、分時就診，減少人群聚集和交叉感染；兒童預防接種門診實行預約接種，分段預約；對於腎功能衰竭、腫瘤以及其他需要維持定期治療的患者，原則上提供不間斷治療；對於腫瘤晚期患者等，上海151家社區衛生服務中心提供機構或居家安寧療護服務。

(旺報 )