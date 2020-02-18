高雄》為讓畢業生準時畢業 文藻祭出線上教學 18:002020/02/18 中時 洪浩軒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 許淮之表示，他們使用此系統相當久的時間，解決了相當多的問題，其他學校臨時想效仿，並不容易，此外，為確保流暢度，校方特意加裝兩台主機，以線上最高人數2千人來說，同時上線也不會停頓。雲端學園突破防疫規定，除了展現校方對於學生的用心，也同時顯示出文藻大學自主防疫措施的完善。 (中時 ) #校方 #防疫 #文藻 #突破 #高人 也許您會感興趣 推薦閱讀 應勇12年磨一劍 顧防疫穩經濟 04:092020/02/14 焦點新聞 撥發45萬片口罩 陳家欽讓員警安心 04:102020/02/14 社會新聞 防疫為重 台酒120萬公升製酒原料改生產防疫酒精 21:082020/02/14 生活 法人來台玩9天 讚防疫比法國好 04:102020/02/17 生活新聞 百貨紛投入宅配網購 防疫商品搶業績 04:102020/02/17 時尚消費 基隆為開學防疫拉警報 林右昌：各班將配置防疫物資 17:412020/02/17 生活 陳其邁視察桃機防疫整備 強調國內優先 18:092020/02/17 政治 基隆為開學防疫拉警報 林右昌：各班將配置防疫物資 19:072020/02/17 生活 新北防疫基金總額 突破千萬 04:102020/02/18 地方新聞 防疫手腳快！「她」意外成網友熱議對象 11:292020/02/18 政治 生活熱門新聞 不只發燒！醫：新冠肺炎患者大多有這症狀 - 生活 流感1周15死 30歲女就醫當天不治 - 生活 機艙內恐成病毒溫床？專家揭最該擔心的不是空氣 - 生活 直播》鑽石公主號列疫區 返國需統一搭乘包機 - 生活 染病員工竟連上12天班！這家連鎖百貨中鏢 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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