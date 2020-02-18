許淮之表示，他們使用此系統相當久的時間，解決了相當多的問題，其他學校臨時想效仿，並不容易，此外，為確保流暢度，校方特意加裝兩台主機，以線上最高人數2千人來說，同時上線也不會停頓。雲端學園突破防疫規定，除了展現校方對於學生的用心，也同時顯示出文藻大學自主防疫措施的完善。

(中時 )