目前停泊在日本橫濱港的鑽石公主號郵輪，衛福部長陳時中今（18）日表示，考量該郵輪的新冠肺炎確診病例數逐日攀升，且船上我國籍旅客亦已有4人確診。為維護國人安全並保障國人回國權益，指揮中心宣布，「該郵輪自即日起列為新冠肺炎感染區」，船上所有我國籍乘客（含旅客及工作人員）如欲返國，必須依指揮中心安排統一搭乘包機回台，並遵守相關隔離檢疫措施。

指揮中心指出，目前停泊日本橫濱港的鑽石公主號郵輪，截至目前日方已採檢1,723件檢體，共445人確診感染「COVID-19（新冠肺炎）」，其中192人採檢時無症狀。

指揮中心強調，依據「傳染病防治法」第58條規定，主管機關對自感染區入境、接觸或疑似接觸之人員、傳染病或疑似傳染病病人，得採行居家檢疫、集中檢疫、隔離治療或其他必要措施。違反上列相關規定者，將依傳染病防治法第69條第1項，最高可處15萬元罰鍰。

(工商 )