熱播台劇《想見你》日前播出大結局,讓許多劇迷對完結感到不捨,分別演唱該劇片頭曲〈Someday or One Day〉的孫盛希、片尾曲〈想見你〉的八三夭,趕在大結局前,釋出聯手打造彩蛋歌曲〈想見你 Someday or One Day〉,一夜突破20萬觀看次數,劇迷網友紛紛留言推爆,直呼「超感動的組曲完整了整齣戲!」

〈想見你 Someday or One Day〉從改編、錄音、MV拍攝到上架,全在24小時內熬夜完成,中英兩種語言巧妙交融毫無違和,擁有R&B實力唱功的孫盛希,與八三夭主唱阿璞結合rap元素的溫柔聲線相互襯托,朗朗上口的神改編,讓人再度回到動人劇情之中。

演唱片尾曲的八三夭和《想見你》劇組演員們擁有好交情。(滾石唱片、八三夭提供)

八三夭日前和《想見你》劇組一同直播看劇。(滾石唱片、八三夭提供)

雖然沒有參與演出,僅是原聲帶演唱者,但孫盛希和八三夭團員分享,自己是〈想見你〉的超忠實粉絲,每週都準時收看首播,近幾個月心情也隨著劇情起伏,和團隊與劇迷們一起歡笑一起流淚。聊到對喜歡的角色,八三夭吉他手劉逼很欣賞劇中心理醫生的角色謝芝齊,整部戲的腳本企劃實在很有創意!

孫盛希則分享最喜歡的角色是李子維和黃雨萱,並提到「創作時自己個性會變得比較陰暗,很像陳韻如,但平常與人見面是展現活潑的樣子,就比較像是黃雨萱」。由於許多劇迷深陷劇情自稱「許太太」,孫盛希日前在直播節目中大膽示愛,公開「宣示主權」說自己是「許太太」。

回想為《想見你》創作主題曲的過程,孫盛希和阿璞表示,當初只拿到劇情大綱和很少的台詞資料,就得憑著想像力,在短時間完成重要的主題曲,其實很有挑戰性。孫盛希覺得,每個角色的個性和情境,都勾起一些自己的情緒和回憶,讓她還是順利完成感觸極深的片頭曲和插曲〈逃〉,也成為孫盛希生命中很重要的兩首歌曲。

(中時 )