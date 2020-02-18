每一屆奧運的主辦國，都會慎重地開會或徵選一個響亮且具有義意的口號，這些口號通常是先有主辦國母語，再同時翻譯成淺顯合宜的英文。2020年東京奧運組委會昨天（17日）也公佈了本屆奧運的口號：「United by Emotion」，但因為只有英文版本，引發日本記者的質疑。

「United by Emotion」這句話，大概是透過分享情感，團結一致的意思。東京奧運組委會首席執行官武籐敏郎表示，這個口號代表200多個奧運會員國和地區運動員、參與者和觀眾的心聲，也代表東京想要與全世界分享的理念。這句口號很快將出現在東京奧運會所有賽場、紀念品和宣傳品上，在奧運會和殘障奧運會期間，這句話在東京將隨處可見。

據了解，本屆奧運會口號是由一個9人組成的評選委員會所遴選出來，不像過去主辦國是透過廣大網路徵件。該委員會成員除了武籐敏郎外，還包括東京副市長、作家、運動員、演員等，其中還包括一位母語為英語的外籍人士。

這句口號因為沒有日語版，發佈時立即引起在場很多記者質疑。武籐敏郎的說法是，「這句英語口號簡單易懂，若用日語翻譯反而會有不同版本，因此最後選擇只發布英語口號，讓大家各自去發揮自己的翻譯。

對此，中國網民也發起了翻譯活動。出現了包括「情同萬里」、「緣分讓我們相聚」、「海內存知己，天涯若比鄰」等譯句，其中最經典的就是近日日本對大陸捐贈物資包裝上的字樣：「山川異域，風月同天」。

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(中時電子報)