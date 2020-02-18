新冠肺炎疫情持續，各界醫療院所都全心投入防疫工作。大陸一名醫護人員17日在微博抒發心情，表明自己是藝人吳亦凡的粉絲，疫情結束最大的心願就是見偶像一面，意外釣出吳亦凡本尊回應。

一名醫護人員17日在微博曬出身穿防護衣的照片寫下：「哪有什麼白衣天使，只不過是一群孩子換了身衣服，學著前輩的樣子，治救病人和死神搶人罷了。」感慨投身防疫工作之餘，她不忘替武漢加油，並許下「疫情結束最大的願望就是能去看我愛豆吳亦凡的演唱會」的願望。

貼文一出，吸引逾2萬名網友替她加油打氣，就連吳亦凡本尊也發現這名醫護人員的心願，在貼文底下留言：「加油一定要注意安全下次下次演唱會的門票給你留好啦。」文末還附上一個OK的表情符號，讓該網友感動爆哭：「謝謝哥哥的鼓勵，我會加油的，哥哥也要好好的照顧自己，我們演唱會見。」

大陸一位醫護人員在微博抒發防疫心情。（圖／翻攝自微博）

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(中時電子報)