受到新冠肺炎疫情影響，武漢原先繁華的光谷步行街已門可羅雀，店鋪大多都是關閉狀態。然而一家名叫Wakanda的咖啡店卻仍堅持繼續營業，而且他們店裡的咖啡只送不賣，每天500杯全部免費，已經持續20多天。

根據《每日經濟新聞》報導，接近過年時，Wakanda咖啡在武漢市的7家分店陸續放假，20多名員工大多準備返鄉過年，但位於光谷的這家分店卻決定繼續營業！Wakanda咖啡店的負責人echo回憶，1月25日晚上還留守在武漢的夥伴們開會決定在疫情期間製作公益咖啡，給附近幾家醫院的醫護人員免費送咖啡，按照店鋪產能每日送出400到500杯，如今已經送出8000杯咖啡。

武漢Wakanda咖啡店免費為醫院送咖啡。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

伊朗籍咖啡師Sina放棄本國專機撤離武漢的大好機會，執意留下為武漢醫護人員們製作咖啡。。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

會這麼做的原因，是因為部分湖北省中醫院的醫護人員是店裡的老顧客，當中有人是每天至少都要喝上一杯咖啡的重度愛好者，於是夥伴們認為「別的忙我們也幫不上，就讓他們每天都能喝一杯熱熱的、專業的咖啡吧！」

於是光谷分店的7位咖啡師不由分說地加入這次的「公益營業」，有一位伊朗籍的咖啡師Sina更是放棄本國專機撤離武漢的大好機會，執意留下為武漢醫護人員們製作咖啡。

咖啡送往醫院。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

咖啡送往醫院。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

店內每天上午有4位咖啡師值班，12點前送300杯到湖北省中醫院，下午3位咖啡師值班，17點前送200杯到中醫院花園山院區。每天500杯咖啡，讓在第一線身心俱疲的醫護人員都能獲得片刻舒緩。

但echo和伙伴們沒想到，這個他們覺得不算什麼的舉動，卻在全國收穫了大量的善意回饋，咖啡店的善舉曝光後，網友們紛紛通過各種線上平台的「買單」功能，持續不斷地在咖啡店裡「雲買單」，實則捐獻支持他們的善行。

咖啡送往醫院。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

短短3天就已經下單70萬元人民幣（約新台幣301萬元）了，而這個金額都是通過100元人民幣（約新台幣429元）、200元人民幣（約新台幣859元）的小額訂單累積起來的，都顯示了成千上萬網友的支持。

echo表示，7名咖啡師留守的初衷，只是想給醫護人員送一杯暖心的咖啡，「有一份熱，就發一份光。」隨著大批網友的咖啡錢到帳，總金額甚至高達數十萬元，echo表示「對於這筆錢，除了店內基礎成本費用外，大部分會捐給感染了或出現其他意外的醫護人員。」

團隊每天都會公開捐款明細，不會白費熱心網友的好意，並且真心歡迎全國網友「等武漢疫情結束，等著大家到店裡打卡」。

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(中時電子報)