新冠肺炎升溫，各處人心惶惶，不少台幹仍赴陸復工，承擔著染病風險和如期交貨的雙重壓力，有台幹表示，公司的餐廳，隔成一個個十字方格，讓民眾入座時能與旁邊的人隔開，避免飛沫傳染，笑稱根本一蘭拉麵翻版。

台幹到大陸後全面復工，分享自己在大陸的生活，因為疫情關係，員工全部只能待在工廠與宿舍內，強調每個人不能離開這2個地方，所以平常就是上班在工廠，三餐由公司供應，下班與放假只能返回宿舍，若有日常用品需要購買，就到工廠唯一的依家7-11內購買，「那家7-11什麼都有，只有沒有雞蛋」

台幹說，因為不能離開宿舍，所以下班只能追劇，「Netflix成為大家必備品」，或者自備運動器材運動紓壓，並定時會跟在台灣的家人視訊聊天，而家人常常問起什麼時候才能回台灣，台幹們苦笑「不知道」，笑稱宛如集中營，進來容易出去難，也因為很難出去，台幹表示，大家都很怕生病，若有一點小的身體狀況，根本無法就診。

而大陸口罩也一罩難求，台幹表示，自己一個口罩連續帶了很多天外，在當地都買不到口罩，如果有看到口罩，口罩一片竟高達台幣45元。不只外面嚴格防疫外，公司工廠內也都也都層層防備，員工餐廳內隔成一個個十字方格，讓民眾入座時能與旁邊的人隔開，避免飛沫傳染，宛如一蘭拉麵翻版。

(中時 )