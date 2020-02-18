東埔溫泉區即將脫胎換骨，風華再現！南投縣政府爭取前瞻基礎建設3億元補助，並與信義鄉公所合力籌措5000多萬元，推動東埔溫泉區「景觀風貌形塑與生活環境路網整合計畫工程」，縣長林明溱18日主持動土典禮，預計今年底完工啟用。

林明溱指出，東埔溫泉是全台歷史最悠久也最知名的溫泉風景區，此次斥資3.5億元改造，將興建多功能溫泉廣場、管線地下化、照明改善、指標統一美化，同時整修拓寬人行道，共同管線整合與建置，型塑城鄉人文地景，要讓東埔溫泉區煥然一新。

林明溱表示，東埔停車場將改建為多功能立體停車場，增加停車空間及旅遊營業服務項目，更重要的是從立體停車場闢設可直通旅館區的友善行人高空步道，讓東埔街區的車輛減到最少。

營建署中工處長何志浩指出，依過去的經驗，與南投縣府合作，最能看見投資的效益與成果，整體工程要在今年12月24日前完工，是一項大挑戰也期待會大成功。

縣議員全文才指出，希望能打造友善公共泡腳區溫泉廣場、整合架空管線地下化、美化溫泉供水管路，建構遊客易於親近的步道，再現東埔溫泉風華。

縣府原民局史強表示，原屬行政院原民會的東埔青年活動中心，停止營業10年後，原民會積極推動移撥縣府更新重建，如果經縣府財主等單位審查通過，將投入數千萬元重新整建，為東埔增加旅宿新亮點。

(中時 )