80歲陳姓婦人因為覺得胸悶、說話不順，到南投醫院耳鼻喉科就醫，醫師吳昭寬檢查發現她的甲狀腺腫得像士林大香腸，因而壓迫氣管，產生不適症狀，經手術切除後已恢復正常生活。

吳昭寬表示，透過電腦斷層檢查，發現患者長達15公分、寬5公分的的甲狀腺結節，已經把氣管壓扁了！還壓迫附近的組織，導致呼吸、說話及吞嚥困難等症狀。

吳昭寬指出，甲狀腺位在頸部前下方，結節則是甲狀腺不正常增生，俗稱「大脖子」，發生比率女性大於男性，絕大多數為良性，通常小而且沒有症狀，不太容易察覺。

甲狀腺結節發生原因，和個人生活或家族遺傳有關，另外，飲水中含有腐植酸或缺碘的居民，罹患甲狀腺結節的比例會增高；結節的大小未變化，不需要特別治療，但如果結節持續腫大（大於4公分），就要進一步評估手術治療以改善症狀。

吳昭寬表示，甲狀腺結節較少會有惡性病變，但仍應定期返診追蹤；民眾如果出現吞嚥困難或摸到頸部腫塊時，應盡早就醫。

(中時 )