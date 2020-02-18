YSL博物館結合摩洛哥當地建材與文化。（© Dan Glasser／ArchDaily提供）

重慶鍾書閣梯廳有著溫暖又震撼的視覺效果。（©Feng Shao／ArchDaily提供）

第11年舉行的ArchDaily年度建築大獎最後獲獎者出爐，這個由建築同行評選出的獎項，今年由共計9萬5000多張票，選出了年度的15個不同類別中的翹楚，不論是文化類、宗教類、公共建築類，許多獲獎作品都有著建築結合自然環境的構想。

ArchDaily年度建築大獎今年知名建築師的獲獎作品不少，包括備受矚的隈研吾在慕尼黑附近打造的冥想空間《木／樁》，選擇在新天鵝堡附近不遠處的杉木林中，將杉木樹切割成3公分的寬度，像樹枝一樣堆疊起來，在大森林中建構出小的木造空間，也希望這樣的空間成為人類接觸森林的媒介，讓附近的酒店賓客可在此練習瑜伽或冥想，而小樹枝堆疊的結構，則營造了森林中的「科莫比」效果，即可在葉隙間沐浴於撒落的陽光中。

位於摩洛哥馬拉喀什的YSL博物館，由法國Studio KO設計，其中收藏展示了品牌的5000件衣服，1萬5000個時裝配件及數以萬計的草圖，博物館內也包括可容納130個座位的禮堂、一個書店、一個帶陽台的咖啡廳和一個圖書館。建築外觀由裝飾著紅色磚塊的立方體組成，牆面亦混有摩洛哥碎石、摩洛哥土而與周圍環境融為一體，並形成了類似於織物的圖案，體現品牌特色外，幾何式圖騰的排列呈現也與伊斯蘭文化結合。

新加坡樟宜機場內新設置的「Jewel」結合了室內花園和免稅店區塊，將自然體驗與文化、休閒設施融為一體，呼應了新加坡「花園之城」美稱，中心區域有著世界上最高的室內瀑布「雨渦」，瀑布以每分鐘1萬加倫的水流速度，有助於冷卻景觀環境，並收集大量雨水在建築物周圍重新使用。由慕達建築師事務所在成都設計的花園火鍋餐廳，由細長的白色柱子撐起的雨棚，婉延成荷塘邊的餐廳，建築既保護了自然景觀，曲線形狀也呼應了火鍋冒出的蒸汽。

被譽為「中國最美書店」的重慶鍾書閣則為室內建築類得主，大型的燈罩狀書架，樓梯被用作書架，並透過鏡面天花板而展現出驚人高度的梯廳，都在木質及暖光下，營造出寧靜的閱讀氣息。

(旺報 )